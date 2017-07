"Top Gun 2" z datą premiery i reżyserem

To już pewne:powstanie! Wytwórnia Paramount ujawniła, kiedy film trafi do kin: 12 lipca 2019 roku. 33 lata po premierze oryginału.Wiadomo również, kto stanie za kamerą sequela. To Joseph Kosinski , z którym gwiazda widowiska Tom Cruise współpracował przy okazjima odzwierciedlać to, jak zmienił się sposób prowadzenia powietrznej wojny. W dobie coraz większej popularności bezzałogowych dronów pojawia się pytanie, czy tradycyjni piloci przejdą do lamusa. W filmie bohater grany przez Toma Cruise'a powraca, by udowodnić, że pilota nie zastąpi żadna maszyna.Oryginał był największym hitem kasowym 1986 roku. Film wyreżyserowany przez Tony'ego Scotta (który pierwotnie miał również nakręcić sequel) zarobił na całym świecie 356,8 mln dolarów.