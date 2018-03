"Triple Frontier" jednak powstanie! Ben Affleck jest w obsadzie

Getty Images © Emma McIntyre



Czyżby po ośmiu latach przygotowańmiało w końcu powstać? Po ostatnich problemach w ubiegłym roku, projekt został uratowany przez Netflix i platforma właśnie ogłosiła, że zdjęcia ruszą w przyszłym tygodniu.Projekt ma zupełnie nową obsadę, choć część aktorów była już związana z filmem we wcześniejszych jego wersjach. Przede wszystkim wwystąpi Ben Affleck . To przez niego ostatnia próba realizacji filmu nie powiodła się. Kiedy bowiem zrezygnował z niego, by w klinice odwykowej walczyć z alkoholizmem, projekt rozpadł się. Z obsadą pożegnali się wtedy: Casey Affleck Mahershala Ali . Przez chwilę wydawało się, że Mark Wahlberg zastąpi Bena Afflecka , ale producenci postanowili poczekać na aktora, aż ten będzie gotowy do pracy.W obsadzie są również: Oscar Isaac Adria Arjona . Obraz wyreżyseruje J.C. Chandor , który przerobił także wcześniejszą wersję scenariusza.będzie historią piątki przyjaciół, którzy łączą siły, by zniszczyć narkotykowego bossa. Wydarzenia szybko wymkną się spod kontroli.