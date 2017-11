"Wonder Woman 2" niezagrożona. W kinach miesiąc wcześniej

3 2 1



Wczoraj lotem błyskawicy obiegła świat wieść, że Gal Gadot może nie zagrać w, ponieważ nie chce pracować przy filmie, z którym związany będzie molestujący kobiety Brett Ratner . Warner Bros. w ekspresowym tempie odparło te zarzuty.Studio nie tylko wydało komunikat, w którym stwierdza, że wczorajsze rewelacje nie mają potwierdzenia w faktach, ale jeszcze ogłosiło, żetrafi do kin wcześniej. Pierwotnie amerykańska premiera wyznaczona została na 13 grudnia 2019 roku. Teraz widzowie za oceanem zobaczą nowe przygody Amazonki miesiąc wcześniej, 1 listopada.Decyzja o zmianie daty premiery nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Takie posunięcie Warner Bros. było oczywiste od momentu, w którym Disney ogłosił, żema przesuniętą premierę na 20 grudnia.Jeśli zaś chodzi o Bretta Ratnera , to podobno nie będzie on miał nic wspólnego z produkcją. Wieloletni kontrakt Warner Bros. z jego studiem wygasa wiosną i wytwórnia już ogłosiła, że go nie przedłuży.