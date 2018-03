Światowe premiery polskich filmów podczas Kina na Granicy

– Jestem szczególnie dumny i szczęśliwy, że podczas tegorocznego festiwalu odbędzie się kilka światowych premier ważnych dla mnie polskich filmów, które – jestem o tym przekonany – będą szeroko komentowanymi wydarzeniami sezonu – mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy festiwalu. W Cieszynie zobaczymy m.in., filmowy debiut Michała Borczucha, laureata "Paszportu Polityki" w dziedzinie teatru.to film oparty na dwóch równoległych historiach. Pierwsza koncentruje się na dokumentalnej obserwacji grupy autystycznych dorosłych mieszkających na Farmie Życia (centrum terapii pod Krakowem). Druga to opowieść o młodych rodzicach Agacie i Franku, którzy chcą złożyć swojego syna w ofierze. Bohaterów poznajemy poprzez zwyczajne codzienne życie, pracę jaką wykonują i codzienne zachowania. W tym samym czasie teatralizowana historia Agaty i Franka prowadzi nas do biura prawniczki, gdzie zadajemy sobie pytanie, czym jest ofiara w świeckim świecie. Film podąża za tym zderzeniem intymnego portretu osób niepełnosprawnych z niewygodną ludzką fantazją, celowo nie szukając wyjścia z paradoksów, które się pojawiają.– Borczuch wzderza sacrum choroby z profanum życia – mówi Maciejewski. – Czyni to w sposób zagadkowy i fascynujący. Kino rozmawia z teatrem, a teatr z dokumentem. Borczuch dialoguje z Caouettem , wczesnym Van Santem i z samym sobą.W Cieszynie pojawią się twórcy filmu z reżyserem i scenarzystą na czele. Michałowi Borczuchowi towarzyszyć będą odtwórcy głównych ról – Dominika Biernat Krzysztof Zarzecki – oraz montażystka Beata Walentowska Na stronie internetowej przeglądu są dostępne formularze zgłoszeniowe dla mediów oraz dla wolontariuszy. Zainteresowanych akredytacją medialną lub pomocą przy organizacji festiwalu zapraszamy na www.kinonagranicy.pl Jubileuszowa edycja Kina na Granicy potrwa aż siedem dni – od 27 kwietnia do 3 maja. Trwa przedsprzedaż karnetów. Do 31 marca siedmiodniowa wejściówka kosztuje 160 zł. Do zakupów w przedsprzedaży dołączany jest pakiet startowy – katalog, koszulka i torba. Karnety można kupić na stronie internetowej.