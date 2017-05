10. Festiwal Muzyki Filmowej zakończony

Jubileuszową edycję FMF zaplanowaliśmy niezwykle różnorodnie, by – jak wyjaśnia Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny festiwalu –. Była więc wielka symfonika filmowa (koncert monograficzny z muzyką Abla Korzeniowskiego , Gala Urodzinowa "All is Film Music" z największymi przebojami kina, suity zw wykonaniu FMF Youth Orchestra i debiutującego w tym roku FMF Youth Choir), klimatyczne improwizacje fortepianowe ("Cinematic Piano" w interpretacji francuskiego pianisty Jean-Michela Bernarda i jego gości), wielkie pokazy filmowe (plenerowy Tony’ego Scotta , polska premiera dokumentu Matta Schradera , symultaniczne pokazy kultowych megahitów – Jamesa Camerona z muzyką na żywo) oraz spektakularne, plenerowe widowisko "Dance2Cinema: A Midnight Express with Giorgio Moroder", z bohaterem wieczoru w roli DJ-a.Na osiemnastu festiwalowych koncertach zabrzmiały najpopularniejsze ścieżki dźwiękowe światowego kina, od tych prawdziwie kultowych po najnowsze partytury skonstruowane na potrzeby wielkiego i małego ekranu. Łącznie podczas 10. FMF wysłuchaliśmy przeszło dwustu trzydziestu utworów napisanych przez wybitnych twórców muzyki filmowej. Wielu z nich przyjęło zaproszenie na nasz jubileusz – w Krakowie pojawili się m.in. laureaci Oscara Howard Shore W ramach piątej edycji Forum Audiowizualnego zorganizowaliśmy w tym roku aż dwadzieścia paneli, warsztatów i spotkań z kompozytorami. Tematyka zajęć – jak zawsze wszechstronna. Można było dowiedzieć się, na czym polega współpraca kompozytora z ekipą filmową (w tym w szczególności z reżyserem i orkiestratorem), jak konstruować ścieżki dźwiękowe do filmów o niskim budżecie, jak tworzyć muzykę do trailerów, wreszcie – jak korzystać z dostępnych na rynku programów komputerowych do edycji nut. Dwudziestu jeden młodych twórców – wyłonionych spośród kandydatów do FMF Young Talent Award – wzięło udział w dziewiętnastu sesjach nagraniowych oraz w cyklu warsztatów w ramach Master Classes. Skonstruowaliśmy także specjalną ofertę dla dzieci – zajęcia muzyczno-filmowe "Zobacz dźwięk".– mówi Robert Piaskowski.I jeszcze festiwalowe nagrody – w tym roku wręczone podczas sobotniej Gali urodzinowej FMF "All is Film Music", w TAURON Arenie Kraków. Statuetkę Ambasadora FMF, przeznaczoną dla przyjaciół i promotorów festiwalu w środowisku filmowym na świecie, otrzymał amerykański producent i założyciel słynnej wytwórni Varèse Sarabande, Robert Townson . Prestiżową Nagrodę im. Wojciecha Kilara, ufundowaną przez prezydentów Krakowa i Katowic dla twórcy stojącego na straży etosu sztuki kompozytorskiej, odebrał laureat Oscara – Howard Shore . Tegoroczny konkurs FMF Young Talent Award wygrał z kolei polski twórca Paweł Górniak – jego suita do fragmentu serialu fantasyzostała wybrana ze stu dwudziestu prac nadesłanych z szesnastu krajów Europy.przeszedł do historii. Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną, 11. edycję Festiwalu. Do zobaczenia za rok!