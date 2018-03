18. NOWE HORYZONTY: Festiwal uczci stulecie urodzin Bergmana

W stulecie urodzin jednego z najważniejszych twórców w historii kina – Ingmara Bergmana przystąpił do międzynarodowego projektu Bergman100. W programie 18. edycji festiwalu () znajdzie się przegląd ośmiu filmów mistrza, wystawa i instalacja Instytutu Szwedzkiego oraz pokazy wielu filmowych niespodzianek poświęconych twórczości Bergmana Po co nam dzisiaj Ingmar Bergman (1918-2007) z jego niekwestionowaną wielkością, niepodważalnym geniuszem, jeszcze za życia zapewnionym miejscem w panteonie najważniejszych twórców kina? Może po to, by udowodnić, że do końca można kwestionować własną wielkość i odnaleźć siłę w opowiadaniu o tym, co najsłabsze, ułomne, najbardziej kruche. Przez całe twórcze życie kreślił na naszych oczach mapę własnego wnętrza, ekran traktując jako rodzaj konfesjonału. Nigdy nie brakowało mu odwagi mówienia w kinie o sprawach fundamentalnych: ambiwalentnym stosunku do wiary i Kościoła ("Bardziej wierzę w Bacha i Beethovena niż w Boga" - wyznał kiedyś), lęku przed śmiercią, poczuciu alienacji, absurdzie istnienia, skomplikowanych relacjach miłosnych i rodzinnych, o pożądaniu, szaleństwie, sztuce. I właśnie ta bezlitosna uczciwość w dzieleniu się z nami własnymi lękami, błędami, niedostatkami, słabościami i fobiami sprawia, że dzieła Ingmara Bergmana, które przypomnimy podczas Nowych Horyzontów, ani trochę się nie zestarzały.W programie przeglądu znajdą się zrekonstruowane cyfrowo filmy:(1953),(1957),(1957),(1966),(1977),(1978),(1982) oraz(2003). W ramach przeglądu zostaną zaprezentowane również najnowsze, niepokazywane jeszcze w Polsce, filmy dokumentalne poświęcone życiu i twórczości reżysera oraz współczesne filmy inspirowane kinem szwedzkiego mistrza (szczegóły wkrótce).Podczas festiwalu w Kinie Nowe Horyzonty pojawią się ekrany z interaktywną instalacjąautorstwa Annmari Kastrup i Andersa Rabeniusa. Widzowie będą mogli obejrzeć 32 unikatowe klipy, między innymi fragmenty filmów, wywiady, materiały z planów zdjęciowych, cytaty z książek i artykułów. Autorzy instalacji zapowiadają, że będzie ona jednocześnie poważna i żartobliwa oraz odsłoni nieznaną twarz reżysera.Wydarzeniem festiwalu będzie wystawa, która skoncentruje się na czterech filmach reżysera:orazoraz wpływie, jaki Bergman miał na współczesną modę i sztukę. Ten ikoniczny twórca, mimo że sam nigdy nie interesował się modą i ubierał w prosty sposób, stał się inspiracją dla wielu projektantów w Szwecji. Wystawa będzie zawierać liczne fotografie, fragmenty filmów, fotosy, plakaty, litografie oraz ubrania inspirowane kinem Bergmana