Afera: biali statyści przemalowywani na planie "Aladyna"

Kontrowersje wokół disnejowskiego. Na planie filmu Guya Ritchiego pracuje 500 statystów, z czego 400 to osoby pochodzenia afrykańskiego i azjatyckiego. Brytyjska prasa donosi jednak, że pozostałe 100 - osoby białoskóre - są... malowane na brązowo.Widowisko powstaje w studiu Logcross w Surrey (Wielka Brytania). W głównych rolach występują m.in. czarnoskóry Will Smith (jako Dżinn), brytyjska aktorka hinduskiego pochodzenia Naomi Scott (jako Jasmina) i urodzony w Egipcie Kanadyjczyk Mena Massoud (jako Aladyn).Wspomniani biali statyści zostali zatrudnieni, by wcielić się w postacie z trzeciego planu. "The Times" cytuje pracującego przy filmie Kaushala Odedrę , który opisuje sytuację, w której dwudziestu aktorów o "bardzo jasnej skórze" stoi w kolejce do charakteryzatorni, czekając na "pociemnienie skóry"., podsumował statysta., czytamy w oficjalnym oświadczeniu wystosowanym przez studio.