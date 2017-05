Aktorski "Pinokio" Disneya od reżysera "Skyfall"?

Już dwa lata temu informowaliśmy o planach realizacji przez Disneya filmu. Będzie to aktorska wersja klasycznej animacji z 1940 roku –. Dopiero teraz jednak studio znalazło odpowiedniego kandydata na stanowisko reżyser. Rozmowy w sprawie realizacji filmu rozpoczął Sam Mendes ).to adaptacja słynnej powieści Carla Collodiego wydanej w XIX wieku. Jej bohaterem jest drewniana marionetka skonstruowana przez stolarza Geppetto, która marzy o tym, by stać się prawdziwym chłopcem. Pinokio ma skłonność do "naginania prawdy", co jednak łatwo wychodzi na jaw. Za każdym razem, kiedy kłamie, jego nos się wydłuża.Autorem scenariusza jest Chris Weitz , który z Disneyem współpracował już przy dwóch widowiskach:. Będzie też jednym z producentów.Pinokio to postać, która w świecie kina cieszy się ostatnio sporą popularnością. Swoją wersję szyku Warner Bros., w której postać Geppetta zagra Robert Downey Jr . O animowanej wersji z kolei od lat marzy Guillermo del Toro