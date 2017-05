Aktorski Scooby-Doo trafi do kin dwa lata później

Już cztery lata temu studio Warner Bros. zapowiedziało realizacji filmu. Ma to być aktorski obraz o przygodach sympatycznego psa Scooby'ego i jego przyjaciół. Najwyraźniej jednak studio wciąż nie znalazło pomysłu, jak zabrać się za reboot. Dowodem na to może być fakt, że właśnie przesunięto premierę filmu... i to o dwa lata!W ubiegłym roku Warner Bros. ujawnił, że(lub, jak wtedy film był nazywany) trafi do kin we wrześniu 2018 roku. Teraz jego amerykańska premiera została ustalona na 15 maja 2020 roku. Rok temu mówiło się również o tym, że będzie to pierwszym film całego uniwersum opartego na postaciach znanych z kreskówek Hanna-Barbera. Teraz i o tym planie studio milczy.Scooby-Doo to postać wymyślona przez Williama Hannę Josepha Barberę . Jest to strachliwy pies, który jednak dla swojego smakołyku jest w stanie zrobić wszystko. Wraz ze swoimi ludzkimi przyjaciółmi rozwiązuje zagadki kryminalne. Pojawił się w 1969 roku i wciąż jest odświeżany w kolejnych seriach animowanych. Warner Bros. nakręcił dwa filmy aktorskie na początku XXI wieku. Pierwszy zarobił 275 mln dolarów na świecie, a drugi 180 mln.Przy okazji Warner Bros. podało też nowe daty premier innych swoich filmów. Oto one:– 22 maja 2020 roku (tydzień wcześniej niż dotąd)– 14 lutego 2018 roku (dwa dni wcześniej)– 29 czerwca 2018 rokuNiezatytułowany horror New Line Cinema – 7 września 2018 roku– 14 września 2018 roku– 14 lutego 2019 roku