Aladyn wybrany. Mulan nie trafi do kin w 2018 roku

W sobotę w Anaheim Disney ujawnił kilka szczegółów dotyczących aktorskich widowisk swoich animacji. Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy czekają na, i złą dla tych, którzy ciekawi sąPo długich poszukiwaniach Guy Ritchie w końcu znalazł odtwórców głównych ról widowiska. I są to osoby, które już wcześniej były wskazywane jako faworyci.Aladynem został Mena Massoud ). Do roli Dżasminy zaangażowano zaś Naomi Scott ).Potwierdzono też, że w roli Dzina pojawi się Will Smith . Ogłoszono również, że zdjęcia do filmu rozpoczną się w sierpniu. Projekt ma więc na razie jedynie miesięczne opóźnienie.Niestety poszukiwania odtwórczyni tytułowej roli widowiskawciąż trwają. W związku z tym Disney zdecydował się wycofać je z planów dystrybucyjnych na przyszły rok. Zamiastw listopadzie 2018 roku do kin trafi, który reżyseruje Lasse Hallström.