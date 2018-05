Avengers przełamali box-office'ową klątwę Disneya w Chinach

Po latach rozczarowań Disney w końcu ma wielki przebój na rynku chińskim.przegrywa jednie z, jeśli chodzi o otwarcie w tym kraju. Widowisko Marvela w weekend zarobiło tam 190,7 mln dolarów, a od czwartkowej premiery równe 200 milionów. Tym samym jest już teraz trzecim najbardziej kasowym tytułem Disneya w tym kraju (po).Zagraniczne weekendowe wpływywyniosły. Obraz w wielu krajach pozostał na pierwszym miejscu, w tym w: Hongkongu, Tajwanie, Korei Południowej, Filipinach, Singapurze, Tajlandii, Australii i Nowej Zelandii. Łącznie zagraniczne wpływy przekroczyły miliard dolarów (1 059,0 mln). Jest to pierwsza premiera w tym roku, której udała się ta sztuka i siódmy film w historii. Zajmuje obecnie piąte miejsce. Po doliczeniu wpływów ze Stanów Zjednoczonych otrzymujemy wynik w wysokości 1 606,8 mln dolarów, co daje szóste miejsce na liście najbardziej kasowych przebojów wszech czasów.Dzięki produkcjom Marvela zagraniczne wpływy Disneya przekroczyły w weekend 2 miliardy dolarów.Drugie miejsce na naszej liście zajmuje. Komedia bije rekordy w Meksyku, gdzie w ciągu czterech dni zarobiła nie mniej niż 10,5 mln dolarów. Weekendowe wpływy szacuje się naNiespodziewanie podium kompletuje młodzieżowy horrorFilm w weekend zgarnąłpo tym, jak zadebiutował na trzecich miejscach w Niemczech (1,4 mln dolarów) i Hiszpanii (0,9 mln dolarów).Także w Niemczech swoją premierę miało widowisko z Dwayne'em Johnsonem . Zajęło tam drugie miejsce z czterodniowym wynikiem otwarcia w wysokości 1,6 mln dolarów. Weekendowe wpływy poza granicami USA wyniosły. Łącznie na koncie widowiska jest już 307,4 mln dolarów (z czego połowa pochodzi z Chin). Globalnie zbliża się do poziomu 400 milionów dolarów (obecnie 397,1 mln).Piątkę zamyka animacja, która dopiero teraz trafiła do kin w Wielkiej Brytanii (drugie miejsce z wynikiem 3,5 mln dolarów) i Hiszpanii (czwarte miejsce z wynikiem 0,7 mln dolarów). Weekendowe wpływy wyniosły