Będą Oscary? Streep i Oldman w nowym filmie Soderbergha

Trzykrotna laureatka Oscara Meryl Streep i świeżo upieczony zdobywca Oscara Gary Oldman prowadzą negocjacje w sprawie zagrania w filmie. W obsadzie może się też znaleźć Antonio Banderas Obraz wyreżyseruje Steven Soderbergh . Zaś autorem scenariusza jest Scott Z. Burns , z którym Soderbergh pracował przyorazFilm oparty będzie na książce autorstwa nagrodzonego Pulitzerem dziennikarza, Jake'a Bernsteina. Bernstein był członkiem Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. To kolektyw odpowiedzialny za wybuch skandalu nazywanego Panama Papers, kiedy ujawnił treść dokumentów z panamskiej firmy prawniczej Mossack Fonseca. Stanowiły one dowód finansowych machinacji i innych nielegalnych działań rozmaitych rządów oraz osób prywatnych. Panama Papers uznaje się za największy w historii przeciek danych korporacyjno-rządowych.Na razie nie wiadomo, dla kogo "The Laundromat" powstanie. Podobno bardzo zainteresowana projektem jest platforma Netflix.