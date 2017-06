Będzie aktorska wersja serialu "Cowboy Bebop"

Tomorrow Studios ogłasza plan realizacji serialu. Będzie to aktorski remake jednej z najsłynniejszych animowanych produkcji z Japonii.Akcja anime z 1998 roku rozgrywa się w niezbyt odległej przyszłości w kosmicznej przestrzeni, która przypomina XIX-wieczny Dziki Zachód. Głównymi bohaterami jest grupa łowców nagród. Fabułę nowego serialu przygotuje Chris Yost ).Jest to już drugie podejście do aktorskiej wersji. Dekadę temu planowano widowisko kinowe. Jego gwiazdą miał być Keanu Reeves . Projekt po kilku latach ostatecznie padł w 2010 roku. Powodem miały być gigantyczne koszty. Scenariusz Petera Craiga - według plotek - zakładał widowisko kosztujące nawet 500 milionów dolarów.