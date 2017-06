Będzie piąty sezon "Luthera"

BBC America ogłosiło, że powstanie piąty sezon. Zdjęcia mają rozpocząć się na początku przyszłego roku.W tytułowej roli powróci Idris Elba . Scenariusze wszystkich czterech nowych odcinków dostarczy twórca cyklu, Neil Cross Na razie nie ujawniono, kto prócz Elby pojawi się na ekranie. Nie wiadomo też, kiedy nowe odcinki trafią do emisji.John Luther to genialny detektyw, zmagający się z ciemną stroną ludzkiej natury. Ściga najgroźniejszych morderców i psychopatów, ale sam nie jest wolny od zła. Jak wielu świetnych detektywów – np. popularny w ostatnich latach Kurt Wallander z powieści Mankella, czy wywodzący się z klasyki czarnego kryminału Phillip Marlowe – odnosi sukcesy w śledztwach, ale musi nieustannie zmagać się z własnymi demonami. Koledzy z pracy często nie znajdują słów podziwu dla jego przenikliwości, lecz on sam pogrąża się w autodestrukcji.