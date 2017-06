BIULETYN: "Wstrząsy", "Spider-Man"

(kliknij, aby powiększyć)



Serialowy rebootw końcu powstanie. Zapowiadany do dwóch lat projekt zyskał wsparcie stacji Syfy, która zleciła produkcję odcinka pilotowego. W obsadzie znalazła się gwiazda oryginału, Kevin Bacon . [za: Deadline] Jamie Clayton znaleźli się w obsadzie filmu. Jest to historia Mike'a, który wraca do rodzinnego domu, by zaopiekować się chorym ojcem. Wkrótce odkrywa, że sam również cierpi na to samo neurologiczne zaburzenie, co jego ojciec. Postanawia więc dołączyć do grupy ludzi wspomagającej samobójców. Zasada działania tej grupy jest prosta: jeśli chcesz, żeby ktoś tobie pomógł się zabić, najpierw sam musi komuś pomóc skończyć ze swoim życiem. Obraz wyreżyseruje David Martin-Porras . [za: Deadline] Deanna Dunagan dołączyła do obsady politycznego dramatu. Jest to historia czołowej specjalistki od obronności pracującego swego czasu dla Białego Domu, której grożą jej dawni współpracownicy z czasów mrocznej przeszłości. [za: Deadline] Roland Buck III znalazł się w obsadzie komedii. Zagra mężczyznę, który ma się ożenić z córką głównego bohatera (w którego wciela się Adam Sandler ).W sieci pojawił się nowy plakat filmu. [za: Heroic Hollywood]Kolejna powieść Tracy Chevalier ) zostanie zekranizowana. Chodzi oopowiadające o roli kobiet w rozwoju nauki w XIX-wiecznej Anglii. Bohaterkami będą dwie kobiety, które dokonują przełomowego odkrycia w dziedzinie skamienielin. [za: Variety]