BIULETYN: Blake Lively na plakacie "All I See Is You"

W sieci pojawił się plakat filmu. [za: Coming Soon] Richard E. Grant znaleźli się w obsadzie serialu. Będzie to brytyjski remake serialu. [za: Deadline] Matt Bomer dołączył do. Nie wystąpi jednak w serialu, a wyreżyseruje jeden z odcinków. Będzie to jego debiut w tej roli. [za: TV Line] Jack Mulhern zagra Tylera Locke'a w serialuplatformy Hulu. Do obsady dołączył również Danny Glover . [za: Deadline]) został wybrany na kompozytora filmu Disneya. [za: Twitter]