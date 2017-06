BIULETYN: Nowy wróg Flasha

Wiadomo, kto będzie głównym czarnym czwartego sezonu. To Clifford DeVoe, znany lepiej jako The Thinker. [za: Latino Review] Mark-Paul Gosselaar dołączył do obsady serialu. Będzie to ekranizacja serii powieściowej Justina Cronina wydanej w Polsce jako "Trylogia Przejścia". W tajnej bazie armii amerykańskiej w Kolorado trwają badania nad rzadkim wirusem z boliwijskiej dżungli wydłużającym życie i zwiększającym siłę fizyczną. Ubocznym skutkiem jego działania jest przemiana ludzi w wampiry, wobec których wojsko ma własne plany: nowy gatunek wydaje się doskonałą bronią biologiczną. Niespodziewanie zarażeni wirusem, zwani wirolami, wydostają się na wolność, zaś kraj ogarnia epidemia. [za: Deadline]HBO wyprodukuje remake izraelskiego serialuo brutalnych i hedonistycznych nastolatkach. Scenariusz amerykańskiej wersji przygotował Sam Levinson ). [za: Deadline] Misha Green napisała scenariusz filmu. Będzie to kino akcji z silną postacią kobiecą. [za: Deadline]National Geographic postanowił uśmiercić projekt filmu. Miała to być ekranizacja książki Billy'ego O'Reilly'ego. Ten jednak jest ostatnio przedmiotem skandalu obyczajowego i oskarżeń o wielokrotne seksualne molestowania. Pierwotnie film o generale Pattonie miał mieć swoją premierę w 2019 roku. [za: The Hollywood Reporter]- serial, który wyprodukuje i w którym wystąpi Julia Roberts , powstanie. Projekt kupił właśnie kanał HBO.będzie ekranizacją książki Marii Semple. Jest to historia jednego dnia z życia Eleanor Flood. Kobieta budzi się z postanowieniem, że ten dzień będzie najlepszy w jej życiu. Jednak los sprawi, że porzuci swoje plany, kiedy zacznie się przed nią otwierać nowa przyszłość... [za: Deadline] Brendan Fraser zagra u boku Donalda Sutherlanda Hilary Swank w serialu. Akcja serialu ma toczyć się w 1973 roku, gdy młody dziedzic fortuny John Paul Getty III zostaje porwany przez gangsterów, którzy żądają milionowego okupu. [za: Variety] Jon Rudnitsky znaleźli się w obsadzie w młodzieżowej komedii Edwarda Burnsa . Akcja filmu rozgrywać się będzie na Long Island w 1983 roku i opowie o grupie nasto- i 20-latków pracujących w wakacje i próbujących zdecydować, co powinni zrobić z resztą swojego życia. [za: Deadline]