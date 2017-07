BIULETYN: Plakat "Outlander", "Zwierzogród" nie jest plagiatem

Starz zaprezentowało plakat trzeciego sezonu serialu. [za: Deadline] Ioan Gruffudd dołączył do obsady australijskiego serialu. Zagra genialnego patologa, który nie cofnie się przed niczym, by odkryć prawdę o zbrodniach, które bada. Kiedy jednak tajemnica z przeszłości grozi zniszczeniem jego rodziny i jego samego, musi wysilić wszystkie swe umiejętności nie po to, by ujawnić zbrodnię, lecz by ją zakopać na wieki. [za: Deadline] Karlee Perez dołączyła do obsady filmu biograficznego, które bohaterem jest fotograf Robert Mapplethorpe. Wcieli się w jedną z muz artysty i pierwszą mistrzynię kobiecej kulturystyki. [za: Deadline] Raffi Barsoumian zagra w niezależnej produkcji. Akcja filmu rozgrywać się będzie na uniwersytecie wiosną 2002 roku, kiedy antyislamskie nastroje są w swoim apogeum. Barsoumian zagra nowego członka kadry profesorskiej, który ukrywa, że jest muzułmaninem. W obliczu szykan, jakich ofiarami padają studenci-muzułmanie i po serii samobójstw, musi zdecydować, czy pomóc studentom, czy też dalej dbać o własne bezpieczeństwo. [za: Deadline] Olivia Munn dołączyła do obsady drugiego sezonu serialu. Zagra byłą snajperkę, która teraz jest bezwzględną agentką CIA. [za: Deadline]nie jest plagiatem. Tak uznał kalifornijski sąd odrzucając pozew złożony w marcu przez Gary'ego L. Goldmana, scenarzystę "Pamięci absolutnej". [za: Deadline]Miramax wyprodukuje film akcji pod tytułem. Obraz określany jest jako połączenie. Autorami scenariusza są Jason Markarian John Mirabella . [za: Deadline]Voltage Pictures zakupiło scenariusz Bryana Edwarda Hilla . Projekt nie ma tytułu i określany jest jako paranormalny horror z elementamiz kobietą w roli głównej. [za: Deadline] Ernie Hudson pojawi się w filmie. Wcieli się w patriarchę rodu Duncanców, który myśli o przejściu na emeryturę. Kiedy zastanawia się, które z jego dzieci powinno przejąć kierowanie legalnymi i nielegalnymi interesami rodziny, wrogowie wietrzą okazję, by zniszczyć rodzinę Duncanów. Wśród wrogą są politycy, mafiozi, szefowie karteli. [za: Deadline] Eve Mauro dołączyli do obsady serialuo policjantach, którzy prowadzą jednocześnie najgroźniejszy gang w okolicy. Producentem jest 50 Cent. [za: Deadline]W sieci pojawił się plakat filmu. [za: Bloody Disgusting] Kendrick Sampson pojawią się w obsadzie nowego serialu komediowego stacji Showtime. Jest to opowieść o młodym obiecującym czarnoskórym komiku, który zaczyna być popularny wśród białych. To rodzi nowe możliwości, ale też liczne problemy. [za: Deadline]Showtime zapowiada sequel serialu. W obsadzie powinny znaleźć się odtwórczynie najważniejszych ról z oryginału: Jennifer Beals Leisha Hailey . [za: Deadline] Maria Bello znaleźli się w niezależnej opowieści o licealistach pod tytułem[za: Variety]