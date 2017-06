BIULETYN: Plakaty "Sharknado", "Annabelle", "Battle of the Sexes"

W sieci pojawił się plakat filmu. [za: Screen Rant] Faizon Love zagrają główne role w serialu. Projekt oparty jest na kinowym cyklu. [za: Deadline] Maggie Betts wyreżyseruje dla Focus Features współczesny dramat polityczny. Projekt nie ma na razie tytułu. [za: Deadline] Tom Wlaschiha zagra jedną z głównych ról w serialu stacji TNT. Jest to historia przyjaźni neurochirurg prowadzącej badania nad pamięcią i traumą, a lekceważącą normą kobietą, która wiele lat spędziła w tajemniczej kominie w Belize. [za: Deadline]Netflix zamawia kolejną część. W obsadzie pojawiają się aktorki znane z oryginału: Laura Linney Olympia Dukakis . [za: Deadline] Kenya Barris napisze scenariusz filmu. Będzie to biografia słynnego muzycznego impresaria Russella Simmonsa. [za: Deadline]W sieci pojawił się nowy plakat horroru. [za: Bloody Disgusting] J.J. Abrams wyprodukuje serial. Będzie to ekranizacja wspomnień Amy Silverstein, która w książce opisała, jak to dzięki przyjaciółkom przetrwała okres oczekiwania na przeszczep serca. [za: Deadline] Malcolm D. Lee wyreżyseruje komedię z Kevinem Hartem . Będzie to opowieść o grupie dorosłych wyrzutków. Bohaterowie są zmuszeni do uczęszczania do liceum wieczorowego na kursy przygotowawcze do egzaminu ukończenia szkoły średniej. [za: Deadline] Maiwenn zagrają matkę i córkę w serialu kryminalnym. Matka została zwolniona z policji za niesubordynacją. Córka też jest policjantką. Pewnego dnia znika bez śladu w tunelach ciągnących się kilometrami pod Paryżem. Matka rozpoczyna własne śledztwo. [za: Variety] Jodie Comer zagra jedną z głównych ról w serialu BBC America. Zagra uwielbiającą luksusy płatną zabójczynię, która rozpoczyna grę w kotka i myszkę ze znudzoną pracownicą firmy ochroniarskiej. [za: Deadline] Greg Grunberg dołączyli do obsady filmu odsłaniającego kulisy skandalu obyczajowego w drużynie futbolowej Penn State. [za: Deadline]Oto nowy plakat filmu. [za: Award Daily] Cory Hardrict dołączył do obsady serialu. Jest to opowieść o gangu złożonym ze stróżów prawa i tajnych organizacji, do których tylko cudem można dołączyć. [za: Deadline] Kelly Reilly znaleźli się w obsadzie serialu. Jest to opowieść o rodzinie Duttonów, posiadających olbrzymie ranczo, które sąsiaduje z Parkiem Yellowstone. [za: Deadline] Melanie Lynskey zagra jedną z głównych ról w serialu. Jest to psychologiczny horror rozgrywającym się w uniwersum Stephena Kinga. [za: The Tracking Board] Taryn Manning zagra główną bohaterkę uwspółcześnionej historii o Joannie d'Arc. Wcieli się w chrześcijańską terrorystkę-dziewicę, która słuchając głosu Boga organizuje wśród wiejskiej społeczności zbrojny ruch mający na celu oczyścić Amerykę z dekadenckiej miejskiej mentalności. W końcu została uwięziona i postawiona przed sądem. Projekt nosi tytułi wyreżyseruje go Matthew Wilder. [za: The Tracking Board] Chloe Bridges zagra główny czarny charakter imieniem Azura w filmie SF. Będzie to historia skatera, który odkrywa, że jest potomkiem greckiego boga Zefira. [za: Variety]