BIULETYN: Sabrina, Arrow, Opowieść podręcznej

Netflix oficjalnie ogłosił to, co fani znali już od jakiegoś czasu, czyli tytuł serialu o Sabrinie, nastoletniej czarownicy. Brzmi on. [za: Twitter] Lola Kirke zagra u boku Bena Platta w filmie. Jest to historia obiecującego pisarza, którego kariera zostaje zagrożona w wyniku niespodziewanej śmierci ojca i konieczności zajęcia się przez bohatera jego psychicznie chorą siostrą. Obraz wyreżyseruje Peter Sattler . [za: Deadline]Prezenterka telewizyjna Kathie Lee Gifford oraz Craig Ferguson zagrają główne role w filmie. Jest to historia kobiety, która właśnie owdowiała. Bohaterka postanawia wybrać się z prochami męża w podróż dookoła świata, zatrzymując się w miejscach, które kochali oglądać w filmach. Jednak już pierwszy przystanek, w Szkocji, wywróci jej plany do góry nogami. Rodzinna tajemnica zostanie ujawniona, jeden ślub zostanie odwołany, a drugi ogłoszony, zaś bohaterka dostanie drugą szansę na miłość. [za: Deadline]Będzie piąty sezon. Nie jest to żadna niespodzianka. Jest to najchętniej oglądany serial stacji FOX. [za: Deadline]Apple zamawia 10 odcinków serialu. Będzie to ekranizacja thrillera Kathleen Barber, w której główną rolę zagra Octavia Spencer . Tematem serialu jest obsesja Amerykanów na punkcie programów omawiających prawdziwe zbrodnie i efekcie, jaki ma to na poziom przestępczości oraz system decydowania o winie. [za: Deadline] Betty Gilpin dołączyła do obsady komedii akcji pod tytułem. Będzie to opowieść o zdeterminowanym detektywie, który podczas jednej z akcji zmuszony jest przejąć samochód wraz z kierowcą o imieniu Stu. Teraz, próbując zamknąć sprawę, wciąga biednego Stu w coraz większe kłopoty i w coraz bardziej absurdalne sytuacje. [za: Deadline] Joe Talbot wyreżyseruje- film inspirowany historią Jimmiego Failsa, który sam w nim wystąpi. Jest to opowieść o mężczyźnie walczącym o odzyskanie domu, który przed laty w San Francisco wybudował jego dziadek. W obsadzie są także: Jonathan Majors Thora Birch . [za: Deadline] Jonathan Majors zagra jedną z główny ról w serialu HBO. Będzie to ekranizacja powieści Matta Ruffa, której bohaterem jest 25-letni Atticus Black. Kiedy bez śladu znika jego ojciec, Atticus, jego wuj George i przyjaciółka Letitia rozpoczynają wyprawę przez amerykańskie stany lat 50. ubiegłego wieku, w których funkcjonują Prawa Jima Crowa (ograniczały one prawa obywatelskie byłych niewolników i zostały wprowadzone po wojnie secesyjnej). Trójka bohaterów musi zmagać się nie tylko z rasizmem białych ale również z mrocznymi siłami zrodzone z taniego wydania prozy Lovecrafta. [za: Deadline]Kolejny członek oryginalnej obsadyodchodzi z serialu. Z rolą Quentina Lance'a żegna się Paul Blackthorne . [za: Deadline]CBS All Access zamawia trzeci sezon serialu. Jest to spin-off. [za: Deadline]Platforma Hulu oficjalnie ogłosiła, że będzie trzeci sezon serialu. [za: Deadline] Mariel Hemingway zagra u boku Jacksona Rathbone'a w politycznym komediodramacie. W obsadzie znaleźli się również: Esai Morales Rosanna Arquette . Jest to historia bogatej meksykańskiej rodziny mieszkającej w Kalifornii, której członkowie będą musieli podjąć ekstremalne środki, by powstrzymać sąsiadów od kradzieży wody z ich studni. [za: The Hollywood Reporter] Jason Watkins dołączył do obsady serialu Netfliksa. Wcieli się w postać premiera Harolda Wilsona. [za: Deadline]