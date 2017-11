Barbie spotka na dużym ekranie Optiumusa Prime'a?

Jak podaje dziennik "The Wall Street Journal" zabawkowy gigant Hasbro chce kupić konkurencyjną firmę Mattel Inc. Jeśli przejęcie dojdzie do skutku, może ono zamieszać mocno w produkcjach kinowych.Na zakupie Mattela przez Hasbro zyska Paramount Pictures. Studio niedawno podpisało z producentem zabawek wieloletni kontrakt. Na jego mocy mają powstać liczne widowiska kinowe inspirowane liniami zabawkowymi Hasbro. Można więc sobie wyobrazić pomysł na cross-over z Barbie i Transformerami w rolach głównych.Transformers to póki co jedyna marka Hasbro, którą udało się przekuć w kasową serię kinową. Animowane filmy o Barbie powstają regularnie, ale w większości krajów (Polska jest tu wyjątkiem) trafiają od razu na płyty DVD i Blu-ray.Sony Pictures ma obecnie w planach aktorski film. Pierwotnie jego gwiazdą miała być Amy Schumer