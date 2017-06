Box Office USA: "Auta 3" łapią zadyszkę, ale i tak wygrywają

3 2 1



Największą premierą tygodnia i nowym numerem jeden są w tym tygodniuz wynikiem 53,5 mln dolarów. Podczas gdy większość wytwórni dałoby wiele, żeby osiągnąć takie otwarcie (np. Universal z filmem), dla Disneya jest to tak naprawdę rozczarowanie. Choć przedstawiciele studia w komentarzach starają się, jak mogą przekonać świat, że jest to bardzo dobry wyniki i że są z niego zadowoleni.Niestety liczby przeczą ich zapewnieniom.są 18 animacją Pixara, lecz tylko cztery tytuły zanotowały na otwarcie gorsze wyniki. Jest to również pierwsza część cyklu, która nie osiągnęła podczas debiutu 60 milionów dolarów. A wszystko to w czasie, kiedy praktycznie w kinach nie ma żadnej innej oferty dla dzieci (też nie przyciągnął ludzi). Dodatkowo w ostatnich tygodniach frekwencja kinowa była raczej niska, więc teoretycznie była spora grupa widzów, która mogła się skusić na produkcję Pixara.Disney liczy, że za sprawą dobrych opinii tych, którzywidzieli (w CinemaScore ma bardzo wysoką ocenę – A), animacja będzie mieć długie nogi. Niestety na przeszkodzie może stanąć konkurencja. Za dwa tygodnie do kin wejdzie bowiem, który prawie z całą pewnością będzie dużym hitem (obecne prognozy sugerują otwarcie na poziomie 85-90 mln dolarów).Znacznie lepiej od przewidywań spisał się w kinach biograficzny. Obraz zgarnął 27,1 mln dolarów. Jednak wszystko wskazuje na to, że jest to typowy. W piątek, kiedy obchodzono urodziny Tupaca , film uzyskał wpływy w wysokości 12,8 mln dolarów. W sobotę sprzedaż biletów spadła już o 40%.Zadowolenia z wyników nie kryje też nowy dystrybutor na amerykańskim rynku - Entertainment Studios. Film z Mandy Moore (która jest obecnie popularna za sprawą serialuzarobił w pierwszy weekend 11,5 mln dolarów. To prawie tyle, ile wyniósł budżet produkcji.Wszystko wskazuje na to, że rok 2017 nie będzie zbyt dobrze wspominać Scarlett Johansson . Komedia z jej udziałem –– zanotowała słabiutkie otwarcie w wysokości 8 milionów dolarów. Dla aktorki jest to już druga wpadka box office'owa w tym roku (pierwszą był). Jeśli chodzi o jej filmy w szerokiej dystrybucji (powyżej 2 tys. kin), to jest to najgorszy pierwszy weekend od czterech lat i premiery(8,6 mln dolarów).Jedną z głównych przyczyn porażkijest fakt, że w kinach jest wciąż silna konkurencja, jeśli chodzi o filmy, którymi zainteresowane są kobiety. Wciąż bardzo popularna jest, która podczas trzeciego weekendu zgarnęła 40,8 mln dolarów. Spośród wszystkich komiksowych produkcji Warner Bros. w trzeci weekend wyższe wpływy zanotował tylko jeden film (– 42,7 mln dolarów). Za tydzień widowisko stanie się trzecią tegoroczną premierą, która przekroczy w amerykańskim box offisie 300 milionów dolarów.Tymczasem pierwsza dziesiątka w ten weekend wygląda tak:W nadchodzącym tygodniu do kin trafi tylko jedna nowość i to nie w piątek a już w środę. To ostatnia deska ratunku dla Paramount Pictures (studio od trzech lat nie ma na koncie filmu z wpływami powyżej 200 milionów dolarów) –