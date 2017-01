Oto Zygzak McQueen, Cruz Ramirez i Jackson Sztorm

3 2 1



Disney zaprezentował materiał wideo, w którym przedstawia bohaterów nowej animacji PixaraPoniżej znajdziecie też fotki i krótki opis trójki głównych bohaterów.to niekwestionowany mistrz świata i żywa legenda wyścigów samochodowych, czego potwierdzeniem jest pięć pucharów Złotego Tłoka. Niespodziewanie musi stawić czoła nowemu pokoleniu rywali zagrażających nie tylko jego pozycji, ale również pewności siebie, która wyniosła go na szczyt. W walce o odzyskanie pola nr 95 musi zdecydować, czy zamiłowanie do ścigania da mu wystarczającą moc, by wygrać najważniejszy bieg w życiu.to pogodna, ale pełna ognia trenerka w Rust-eze Racing Center. W jej doświadczonych rękach każdy żółtodziób zostaje wyposażony w najnowocześniejsze technologie pozwalające mu wyczyniać na torze istne cuda. Kiedy jej wieloletni idol Lightning McQueen staje w bramie warsztatu jej serce zamiera. Bardzo chciałaby mu pomóc znów wjechać na podium, ale przecież wie, że rywale są o wiele szybsi, a właśnie od szybkości zależy zwycięstwo - a może jednak nie tylko?jest szybki, nowoczesny i gotowy do startu. To lider następnej generacji bolidów wyścigowych. I choć jego pewność siebie granicząca z zarozumiałością nie przysparzają mu sympatyków, to każdy przyzna, że jego wyniki mogą zrewolucjonizować sport samochodowy. Na specjalnych symulatorach doprowadził do perfekcji technikę i szybkość. Jest dosłownie stworzony by być niepokonanym i dobrze o tym wie.