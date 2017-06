Box Office USA: Transformers - tak upadają giganci

Getty Images © Mark Wilson



Pogrom blockbusterów trwa w amerykańskich kinach w najlepsze. Właśnie minął najgorszy od 2008 roku 25. weekend. Łączne wpływy ze sprzedaży biletów kinowych nie przekroczą 145 milionów dolarów. A wszystko przez dwa duże tytuły, które w niedzielę powinny mieć już grubo ponad sto milionów na swoich kontach. Chodzi oczywiście o. Animacja Disneya osiągnie stówę w poniedziałek, ale widowisko Michaela Baya będzie musiało na ten wynik pracować co najmniej jeszcze przez tydzień.Mimo wszystko klęskajest mniejsza od tej, jakiej się wielu spodziewało po sprzedaży filmu w środę i czwartek. Sobota okazała się dniem lepszym od oczekiwań, dzięki czemu w weekend piąta częśćzarobiła 45,3 mln dolarów, a w ciągu pięciu dniu 69,1 mln dolarów. Oznacza to, że Paramount niewiele się pomyliło, kiedy prognozowało wynik w okolicach 70 milionów dolarów. Po słabym starcie w środę i rozczarowującym czwartku wiele osób przewidywało 5-dniowe otwarcie na poziomie 60 milionów dolarów.Nie zmienia to jednak faktu, że do dotąd najgorszej (finansowo) czwartej częścitraci obecnie 52 miliony dolarów.Słabiutko spisują się premiery poprzedniego tygodnia.straciły zbyt dużo, by mogły pochwalić się już teraz łącznymi wpływami przekraczającymi 100 milionów dolarów. Z koleizanotowało redukcję aż o 77,9%, co jest 16. największym spadkiem w historii amerykańskiego box office'u. Jedyną ubiegłotygodniową premierą, która radzi sobie w kinach, jest. Spośród wszystkich filmów w pierwszej dziesiątce, to właśnie historia o krwiożerczych rekinach zanotowała najmniejszy procentowy spadek.Tymczasem wciąż nie ma mocnych na. Komiksowe widowisko zanotowało drugi najmniejszy procentowy spadek w obrębie pierwszej dziesiątki i jeszcze przed weekendem pobiło końcowy wynik. Obecnie na koncie ma 318,4 mln dolarów, co daje piąte miejsce wśród najbardziej kasowych ekranizacji komiksów DC Comics. Za tydzień wejdzie do pierwszej trójki, stając się najlepszym tytułem DC Extended Universe.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Niezwykle ciekawie było w ten weekend na rynku dystrybucji limitowanej. Najlepsze otwarcie tego roku liczone średnią na kino uzyskał wielki przebój Sundance . Średnia wyniosła 87 tys. dolarów, co dało łączne wpływy w wysokości 435 tys. dolarów.Niewiele gorzej wypadło, które w czterech kinach zarobiło 240,5 tys. dolarów. Daje to średnią w wysokości 60,1 tys. dolarów, co jest najlepszym wynikiem w karierze reżyserki, Sofii Coppoli Już w środę Sony wprowadzi do kin film. W piątek premierami będą animacjaoraz komedia z kategorią R, w której głównej role grają Will Ferrell