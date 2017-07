Box Office USA: Wielki triumf Christophera Nolana

3 2 1



W czasach, kiedy nazwisko reżysera (i gwiazd) nie jest już takim magnesem, co kiedyś, a uznane marki coraz częściej box-office'owo rozczarowują, jest ktoś, kto może wszystko. To Christopher Nolan . Reżyser po raz kolejny udowodnił, że Warner Bros. dobrze robi pokładając w nim wiarę i dając mu wolną rękę. Kiedy studio zdecydowało się na wprowadzeniew samym środku najbardziej morderczego okresu sezonu letniego, inni pukali się w głowę. Nikt nie spodziewał się wiele po filmie opowiadającym o mało znanym (wśród Amerykanów) epizodzie z czasów II wojny światowej. Nawet w tygodniu poprzedzającym wejście widowiska do kin prognozy wskazywały na otwarcie w granicach 35-40 milionów dolarów.Tymczasem obecne szacunki dająniesamowite 50,5 mln dolarów i pierwsze miejsce w zestawieniu box office'u. Dla Nolana jest to czwarte otwarcie w karierze. Lepsze od(47,5 mln), który w sumie zarobił 188 milionów dolarów. Jest to również trzecie najlepsze otwarcie filmu, którego akcja rozgrywa się przynajmniej częściowo w czasach II wojny światowej (za). Ponieważ obraz uzyskał wysoką ocenę widzów (A- w CinemaScore), można spodziewać się długiej jego żywotności.A na tym nie koniec dobrych wiadomości dla Warner Bros.właśnie stała się najlepszym filmem sezonu letniego i numerem dwa w tegorocznym zestawieniu osiągając wynik 389 milionów dolarów. Ponieważ w ten weekend komiksowe widowisko zarobiło jeszcze 4,6 mln dolarów, jest niemal pewne, że uda mu się dobić do granicy 400 milionów dolarów. Tylko dwa filmy o Batmanie Christophera Nolana dały Warnerowi tak wyśrubowany wynik.Studio świętuje również w ten weekend przekroczenie granicy miliarda dolarów, jeśli chodzi o łączne wpływy ze sprzedaży biletów w amerykańskich kinach. Jest to 17. raz, kiedy Warner Bros. zalicza tę granicę i rekordowa liczba wśród wszystkich wielkich wytwórni.Radość zapanowała w niedzielę również w siedzibie Universal Pictures.uzyskało fantastyczne otwarcie w wysokości 30,4 mln dolarów. Dla reżysera jest to rekordowe otwarcie w karierze. Co więcej, w obrazie zakochała się widownia. W CinemaScore obraz uzyskał perfekcyjną ocenę A+. Ponieważ budżet produkcji wyniósł 20 milionów dolarów, obraz już za chwilę zacznie przynosić wytwórni czysty zysk.Niestety weekend ten przyniósł również jedną z najbardziej imponujących klap w tego roku.na otwarcie zarobił zaledwie 17 milionów dolarów. Przy budżecie przekraczającym 209 mln dolarów (Deadline podaje 205 mln) daje to wskaźnik otwarcia w wysokości 8,1%. W tym roku tylko(4,6%) i(7%) uzyskały gorsze wskaźniki, a(8,8%) i(8,8%) wypadły niewiele lepiej.Dla Luca Bessona jest to niemal identyczne otwarcie do tego, jakie 20 lat temu uzyskał. Jednak po uwzględnieniu inflacji wynik tamtego widowiska wynosi niemal 33 mln dolarów.Nie będzie to również najbardziej kasowy film w historii małego dystrybutora, jakim jest STX Entertainment.już na starcie były lepsze o prawie 7 milionów dolarów.Dla starszych tytułów ten weekend był ogólnie całkiem udany. Wyjątkiem jest jedynie ubiegłotygodniowa nowość,. Dobre recenzje nie przełożyły się na zainteresowanie widzów i obraz stracił ponad 63% wpływów. Po 10 dniach na koncie ma 97,8 mln dolarów. W tym samym czasiemiała wynik o prawie 7,5 mln dolarów lepszy, ao prawie 41,5 mln dolarów.W najbliższy piątek do amerykańskich kin wejdą