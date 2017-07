Co wydarzyło się przez 30 lat w świecie "Łowcy androidów"?

3 2 1



Ekipa filmuujawniła na Comic-Conie kalendarz zgłębiający historię świata filmu. Oczywiście nie zdradza on żadnych zagadek filmu, ale pozwala zrozumieć, co wydarzyło się od czasu wydarzeń przedstawionych woficer policji Los Angeles, niejaki K ( Ryan Gosling ), trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Jego odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda ( Harrison Ford ), byłego łowcy androidów, który zaginął trzy dekady wcześniej.Reżyseruje Denis Villeneuve . Premiera 6 października 2019.