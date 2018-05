Crowdfunding: Pierwszy aktorski film VR stworzony w Polsce

Twórcy filmowi na całym świecie coraz częściej zaczynają dostrzegać potencjał, jaki płynie z opowiadania historii za pośrednictwem technologii VR, zarówno w formie filmu fabularnego, jak i dokumentalnego. Wykorzystywanie tej technologii zmusza twórców filmowych do zmian środków narracji jak i inscenizacji oraz do odrzucenia wyuczonych do tej pory sposobów kręcenia filmów. Na stworzenie pierwszego w Polsce aktorskiego doświadczenia VR zdecydowali twórcy platformy internetowej VR Storytales, którzy nakręcili pierwszą część filmu fabularnego). Właśnie na jednym z portali crowdfundingowym rozpoczęła się zbiórka, która pozwoli zebrać fundusze na dokończenie filmu.) to historia mężczyzny, który po burzliwej kłótni z żoną wsiada do samochodu. Podczas jazdy dochodzi do tragedii. Bohater zapada w śpiączkę, staję się duszą, która opuściła ciało i szuka drogi z powrotem. Jednak przed tym musi rozwiązać niedokończone sprawy ze swojej przeszłościReżyserem filmu jest Paweł Jóźwiak-Rodan , znany z realizacji tradycyjnych filmów m.in., czy pierwszego w Polsce innowacyjnego, bo crowdsourcingowego, filmu dokumentalnego, zrealizowanego z materiałów nadesłanych przez Internautów, a także filmu, który dzięki udanej akcji crowdfundingowej udało się wydać w formie płyt DVD. W 2016 roku, reżyser stwierdził, że tradycyjne kino kończy się i postawił zacząć eksperymentować z nową technologią, czyli filmem 360 VR. Tak zaczął rodzić się pomysł na realizacje filmu. Na potrzeby tej nowatorskiej produkcji, został zaprojektowany i wykonany specjalny hełm, na którym 26 kamer mogło rejestrować sceny, które widz może oglądać z perspektywy aktora.Aby dokończyć pracę nad filmem ekipa VR Storytales potrzebuje zebrać 30 tys. zł, dlatego na portalu internetowym wspieram.to, ruszyła kampania crowdfoundinowa, dzięki której twórcy mają nadzieję dokończyć film. Akcja jest już dostępna i można wspierać nasz projekt pod adresem:W zamian za wsparcie naszych działań twórcy oferują dla wspierających szereg nagród, w których do wyboru są między innymi: obecność na planie filmowym, konsultacja pomysłu na film z reżyserem Pawłem Jóźwiakiem – Rodanem , otrzymanie oryginalnego scenariusza z podpisami ekipy oraz spotkanie – mini warsztaty, podczas których będzie można podszkolić swój warsztat filmowy. Twórcy aktorskiego doświadczenia VR liczą na wsparcie internautów i podkreślają, że każda złotówka, przybliża ich do osiągnięcia celu – czyli ukończenia pierwszego polskiego filmu aktorskiego w technologii VR. Reżyser filmowy Filip Bajon , po obejrzeniu filmu w headsecie VR powiedział: "jakieś to jest", co w ustach tak uznanego twórcy okazuje się prawdziwym komplementem i wyraża zainteresowanie nową technologią.Część pierwsza filmu, dostępna jest do obejrzenia pod linkiem: https://youtu.be/9axIgcyvGT Film można ogląda zakładając na głowę headset VR, a także za pomocą komputera lub telefonu komórkowego, ruszając myszką lub telefonem.Nasz fanpage na FB:Zwiastun klasyczny:Zwiastun 360:Making of: https://youtu.be/SF8VZnQSfrg