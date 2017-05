Członków X-Force poznamy już w "Deadpoolu" 2?

Jak wiadomo, 20th Century Fox szykuje się do realizacji komiksowego widowiska. Jeśli jednak wierzyć ostatnio pojawiającym się plotkom, to bohaterów tego filmu zobaczymy na dużym ekranie już wcześniej. Ponoć mają się pojawić. Być może w scenie po napisach.Według anonimowych źródeł portalu Comicbook, studio szuka odtwórców do ról Roberto DaCosty, Marii Callasantos i Gaveedry Seven. Fani komiksów Marvela nie powinni mieć problemów z rozpoznaniem, o kogo chodzi. Są to: Sunspot (konwertujący energię słoneczną w kinetyczną), Feral (mutantka o kocich zmysłach i umiejętnościach) oraz Shatterstar (który ma nadludzką siłę, szybkość, refleks, wytrzymałość i inteligencję).to spin-off serii "X-Men". Pierwszy komiks pojawił się w kioskach w 1991 roku i od razu stał się wielkim sukcesem wydawniczym (pierwszy numer znalazł ponad 5 milionów nabywców). Bohaterami tytułowej grupy są mutanci, którzy w przeszłości byli szkoleni przez X-Menów. Dowodzeni przez posiadającego zdolności telekinetyczne Cable'a są znacznie bardziej agresywni i nastawieni na konfrontację w porównaniu ze swoimi mentorami.O projekciemówi się od 2013 roku. Rozpędu zyskał po sukcesie. Fani wierzą, że oba projekty czeka kinowy cross-over.