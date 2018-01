Czarne chmury nad głową Jamesa Franco

Getty Images © Dimitrios Kambouris



Ceremonia wręczenia Złotych Globów była bardzo szczęśliwa dla Jamesa Franco . Aktor zdobył nagrodę za rolę w. Jednak teraz może mieć z tego powodu duże nieprzyjemności.Wielu kobietom nie spodobało się nie tylko to, że wygrał, ale również to, że na ceremonię przybył z symbolem Time's Up, czyli walczącego z przemocą mężczyzn u władzy wobec kobiet. Na Twitterze pojawiły się oskarżenia, ze Franco wcale nie jest sojusznikiem kobiet, a jednym z tych, który w przeszłości sam był seksualnym drapieżcą. Violet Paley ujawnia, że kiedyś w samochodzie Franco miał się przed nią obnażyć i chciał ją zmusić do tego, by uprawiała z nim seks oralny. Sarah Tither-Kaplan zarzuca, że wymusił na niej udział w scenach rozbieranych. A inna aktorka Ally Sheedy , wrzuciła na Twittera bliżej niesprecyzowane insynuacje, pod adresem Franco oraz Christiana Slatera James Franco na razie nie odniósł się do tych oskarżeń.