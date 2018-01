Czwarty sezon "Ricka i Morty'ego" dopiero w 2019 roku?

Jeśli zaczynacie odczuwać już intensywny niedobór, nie mamy dla Was dobrych wiadomości. Wygląda bowiem na to, że na czwarty sezon popularnego serialu będzie trzeba trochę poczekać.Producent i scenarzysta Ryan Ridley zdradził, że twórcy nie rozpoczęli jeszcze pracy nad nową serią.Adult Swim, blok programowy Cartoon Network odpowiedzialny za produkcję serialu, nawet nie złożył jeszcze oficjalnego zamówienia na nowe odcinki. Ridley stwierdził jednak, że "szczerze wątpi", by czwarty sezon nie powstał., wyjaśnił.Czy możliwe, że jednym z powodów opóźnienia jest zamieszanie wokół twórcy serii, Dana Harmona ? Scenarzystka Megan Ganz wytknęła mu niedawno na Twitterze niestosowne zachowanie (bez zagłębiania się w szczegóły) z czasów, gdy oboje pracowali nad serialem Harmon był wówczas jej szefem i Ganz oskarżyła go o nadużycie władzy, które odbiło się na jej wierze w siebie i dalszej karierze. Wywołany do tablicy Harmon wdał się w kulturalną dyskusję ze scenarzystką, podczas której przeprosił za swoje "dziecinne" zachowanie. Zaoferował też, że jest gotów przeprosić raz jeszcze, w wybranej przez nią formie, obowiązkowo za jej zgodą - żeby nie wpaść w pułapkę dalszego - jak to nazwał - "dansplainingu"., odpowiedziała Ganz