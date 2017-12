Disney kupi 20th Century Fox w czwartek?

Wszystko wskazuje na to, że kupno przez Disneya 20th Century Fox została przesądzona. Kanał CNBC podaje, że oficjalny komunikat zostanie ogłoszony w czwartek.Sprzedaż wytwórni Disneyowi została przesądzona w poniedziałek, kiedy z wyścigu o 20th Century Fox wycofał się Comcast (właściciel m.in. Universal Pictures). W ramach kontraktu Disney przejmie studio filmowe i niektóre kanały filmowe, jednak Fox News, FOX i Fox Sport mają pozostać w rękach 21st Century Fox.CNBC podaje, że kontrakt opiewać będzie na kwotę przekraczającą 60 miliardów dolarów.Jeśli do kupna dojdzie, wpłynie to nie tylko na rynek filmowy (i Kinowe Uniwersum Marvela). Konsumentów platform streamujących czekać będzie spora rewolucja, ponieważ Disney szykuje konkurencję dla Netflixa, Hulu i HBO Go, co oznacza, że ich filmy (a więc także 20th Century Fox) zapewne znikną z oferty rywali.