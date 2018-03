Dlaczego filmy o X-Men mają przesunięte daty premier?

3 2 1



Wczoraj jak grom a z jasnego nieba gruchnęła wiadomość o tym, że 20th Century Fox mocno opóźni premiery dwóch komiksowych widowisk:. Zaskoczeni byli głównie Amerykanie, ponieważ studio ogłosiło ją w okolicach północy czasy Los Angeles. Nie podano wtedy żadnych powodów. Teraz jednak portal Collider twierdzi, że je zna.Zdaniem strony prostsza sytuacja jest z reżyserskim debiutem Simona Kinberga . Widowisko miało już pokazy testowe i okazało się, że część materiału trzeba poprawić. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. W dzisiejszych czasach jest to standardowa procedura realizacji blockbusterów.Problem polega jednak na tym, że dokrętki będą na tyle obszerne, iż na planie będzie wymagana obecność większości obsady. A tymczasem znaczna część aktorów jest obecnie zajęta przy innych produkcjach. To zaś oznacza, że na plan dokrętek ekipa wejdzie dopiero w sierpniu lub we wrześniu. Pozostawi to niewiele czasu na dopracowanie efektów na listopadową premierę. 20th Century Fox, mając najwyraźniej w pamięci aferę z wąsami w, uznało, że nie ma co na siłę dotrzymywać terminu i po prostu przesunęło premierę na luty 2019 roku.O wiele bardziej skomplikowana sytuacja jest z. Jak podaje portal Collider, reżyser Josh Boone jest zadowolony z obecnej wersji filmu. Szefowie wytwórni chcą jednak, żeby komiksowe widowisko było bardziej wyraziste. Pragną czegoś równie wyjątkowego, jak. To oni też domagają się, żeby film był jeszcze bardziej przerażający.W efekcie co najmniej połowę widowiska trzeba będzie nagrać od początku. Na planie pojawi się jedna nowa postać, a być może nawet dwie. I nie chodzi tu wcale o epizod, lecz o bohaterów pierwszego planu. Ponoć Boone opiera się przed narzucanymi mu przez szefów 20th Century Fox zmianami, co dodatkowo przedłuża cały proces.