Dream Team: Scorsese, De Niro i DiCaprio szykują wspólny film

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich kinomanów. W Hollywood kiełkuje właśnie projekt, z którym związani mogą być Martin Scorsese Leonardo DiCaprio . Panowie ponoć już prowadzą w tej sprawie negocjacje.Film nosi tytuł. Scenariusz powstanie na podstawie książki Davida Granna (jedna jego pozycja już została zekranizowana –) pod tym samym tytułem. Odsłonił w niej kulisy makabrycznych mordów, do których dochodziło w Oklahomie w latach 1921-25. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się tak poważna, że w sprawę zostały włączone siły federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmieni w FBI.Na razie nie wiadomo, kiedy projekt może trafić do realizacji. Scorsese DiCaprio przygotowują wspólnie. Z kolei reżyser razem z De Niro chce zrealizować najdroższą produkcję Netfliksa –