Dwayne Johnson zorganizuje nową ekipę G.I. Joe

Jak pisaliśmy już na stronach Filmwebu, na marzec 2020 roku Paramount Pictures i Hasbro planują premierę widowiska. Jeśli wierzyć nowym doniesieniom portalu That Hashtag Show, trzecia część serii będzie stanowić miękki reboot. W filmie zobaczymy praktycznie zupełnie nową ekipę.Pierwsze skrzypce grać będzie Dwayne Johnson , który powróci jako Roadblock. Postać została wprowadzona w. WRoadblock będzie musiał zorganizować nową ekipę, która stanie do walki z szalonymi terrorystami. Grupa przestępcze szykuje się do ataku z wykorzystaniem broni opartej na czarnej materii, która zmienia wszystko i wszystkich w pył.Fabułę filmu przygotowują obecnie Josh Appelbaum ). Trzecia częśćma być częścią kinowego uniwersum, na które składać się będą planowane widowiska:Głównymi przeciwnikami bohaterów wbędą bracia-bliźniacy Tomax i Xamot Paoli. Ten pierwszy działa jako bezwzględny polityk, ten drugi jest specjalistą od brudnej roboty z dala od kamer telewizyjnych.A tak, zdaniem That Hashtag Show, będzie wyglądać ekipa Roadblocka w wersji Appelbauma Dania Janack - zabójczyni pochodząca z Czech, która ma pomóc Roadblock w kierowaniu grupą, w komiksach jest członkinią October GuardDr Adele Burkhart - specjalista z dziedziny fizyki jądrowej, ma pomóc grupie w rozwiązaniu problemu neutralizacji broni opartej na czarnej materiiWilliam S. "Wild Bill" Hardy - ta postać ma wyglądem inspirować się jedną z wczesnych linii zabawek G.I. Joe, gdzie Wild Bill był pilotem Dragonfly XH-1 w stroju kowbojaGabriel "Barbecue" Kelly - były spadochroniarz, strażak, amator przeżyć ekstremalnych, jedna z tych osób, które biegną ku niebezpieczeństwu, a nie uciekają od niegoGenerał Flagg - w filmie to on ma przekonać Roadblocka, by zorganizował nową ekipę G.I. JoeCarl "Doc" Greer - lekarz, pacyfista, a zarazem jeden z najodważniejszych G.I. Joe; w filmie ma jednak znajdować się na dalekim drugim planieAdmirał Everett "Keel-Haul" Colby - jeden z najlepszych pilotów marynarki, w filmie ma się pojawić tylko w jednej scenie