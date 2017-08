Dzięki Chinom "Valerian" jest na świecie numerem jeden

Po sześciu długich tygodniach Chiny otwierają się na zachodnie produkcje. Efekt widać natychmiast. Aż cztery tytuły w pierwszej piątce to filmy, które pokazywane są właśnie w tym kraju.Na pierwsze miejsce w naszym zestawieniu awansowało widowisko SF Luca Bessona . Oczywiście ze względu na dużą liczbę niezależnych dystrybutorów nie mamy na razie weekendowych danych dotyczących wpływów. Jest jednak pewne, że przekroczą one. Z tego 28,4 mln pochodzi z Chin, gdzie film zajął pierwsze miejsce. Otwarciejest całkiem solidne, lepsze od wyniku(20 mln dolarów). Jest to jednak wynik niewystarczający, by znacząco poprawić ogólną sytuację tego kosztownego widowiska. Zagraniczne wpływy przekroczyły w weekend 100 milionów dolarów, a globalnie zbliżają się do 200 milionów.Na drugie miejsce spadł lider ubiegłotygodniowego zestawienia, horror. Obraz w środę trafił do kin na Filipinach, gdzie uzyskał trzecie najlepsze otwarcie dla horroru (1,5 mln dolarów). Tyle samo film zarobił w Niemczech, gdzie wszedł do kin w czwartek. Weekendowe wpływy wyniosły. Dzięki temu w skali całego globu na koncie produkcji jest już 215 milionów dolarów.Podium kompletuje największy kinowy fenomen tego roku -. Podczas tego weekendu sensacyjne widowisko zarobiłoi jest pierwszym w historii Chin filmem, którego łączne wpływy przekroczyły 800 milionów dolarów (811 mln). Jest to też druga tegoroczna premiera, która poza granicami USA osiągnęła tę granicę, a w skali całego globu - trzecia.Na czwartym miejscu znalazł się. Film jest jedną z trzech zachodnich premier w Chinach, gdzie zarobił 9,7 mln dolarów. Obraz pojawił się również w Rosji, gdzie od czwartku zgarnął 2,5 mln dolarów. Weekendowe wpływy szacujemy naNiewiele gorzej poradziła sobie animacja Pixara. Jej wpływy wyniosły. Prawie cała kwota (10,7 mln) pochodzi z Chin. Dla Pixara jest to całkiem udany starty (trzecie najlepsze weekendowe otwarcie), ale zarazem pokazuje, że Chińczycy wciąż nie potrafią się przekonać do produkcji studia.Ostatnim filmem w naszym zestawieniu jest. Film właśnie pojawił się we Włoszech, gdzie oczywiście stał się przebojem zarabiając 6,3 mln dolarów. Weekendowe wpływy animacji wyniosły zaś. Film jeszcze w połowie ubiegłego tygodnia przekroczył granicę 700 milionów dolarów z zagranicznych rynków. To czwarta tegoroczna premiera, która może pochwalić się podobnym osiągnięciem. Globalnie filmowi brakuje już niespełna 29 milionów dolarów, by osiągnąć miliard.W weekend granicę 400 milionów dolarów wpływów z zagranicznych kin przekroczyła. To dziewiąta premiera tego roku, której udała się ta sztuka. Globalnie na jej koncie jest 806 milionów dolarów (szósta premiera tego roku z takim osiągnięciem).