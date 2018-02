Dzięki tweetom Mark Hamill spotka Star-Lorda?

Twitter okazuje się użytecznym narzędziem do znajdowania dla siebie nowych projektów filmowych. A w każdym razie daje fanom nadzieję na ciekawe kolaboracje. To dzięki tweetom Mark Hamill być może pojawi się w trzeciej części James Gunn chętnie udziela się na Twitterze. Kiedy więc w niedzielę został poproszony przez jednego ze swoich fanów o to, by wznalazł rolę dla Marka Hamilla , odpowiedział, że Hamill jest jego sąsiadem, więc może wpaść na kawę i obgadają temat.Tweet dotarł do Hamilla , który w poniedziałek odpowiedział, że chętnie go odwiedzi, ponieważ jest zarówno dobrym sąsiadem jak i bezrobotnym aktorem. Odpowiedź Gunna była natychmiastowa i publicznie go do siebie zaprosił.Co z rozmowy przy kawie wyniknie, tego na razie nie wiemy.To nie jedyny przykład na tego rodzaju publiczne deklaracje chęci współpracy, jakie widzieliśmy ostatnio. Kiedy kilka dni temu po sieci rozeszła się wieść, że Joss Whedon rezygnuje z reżyserii, autorka komiksu "Black Panther: World of Wakanda" Roxane Gay na Twitterze zadeklarowała, że ma pomysł na fabułę widowiska i chętnie przygotuje scenariusz. Na jej tweet odpowiedziała Michele Wells, wiceszefowa działu strategii projektów DC Entertaiment, która napisała: "Jeśli mówisz poważnie, to się ze mną skontaktuj".