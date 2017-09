Dzieje się naprawdę! Ruszają zdjęcia do "Avatara 2"

Wydawało się, że ta chwila nigdy nie nastąpi, a jednak... Wczoraj James Cameron ogłosił to, na co jego fani czekali osiem lat: w poniedziałek padnie pierwszy klaps na planiePrace preprodukcyjne rozpoczęły się już w lipcu. To wtedy studio Petera Jacksona Weta Digital zaczęło przygotowywać efekty specjalne dla wszystkich czterech kontynuacji. W sierpniu rozpoczęły się prace ekipy odpowiedzialnej za przygotowanie planów zdjęciowych. A w poniedziałek aktorzy wypowiedzą przed kamerami pierwsze kwestie.Szczegóły czterech filmów, które nakręci Cameron , nie są na razie znane. Wiemy, że w obsadzie są m.in.: Sam Worthington trafi do kin w grudniu 2020 roku. Premiera ostatniego filmu -- planowana jest na grudzień 2025 roku.