EA zapowiedziało "NFS Payback". Zobacz pierwszy zwiastun

3 2 1

EA wreszcie ujawniło trochę informacji na temat tegorocznej odsłony serii. Gra zadebiutuje 10 listopada na PC, PS4 i Xbox One; za produkcję odpowiedzialne jest studio Ghost Games (twórcyz 2015), a sama gra otrzyma podtytuł. Poniżej możecie zobaczyć jej pierwszy zwiastun.Jak podaje wydawca, akcja gry toczy się w półświatku Fortune Valley. Trójka wyjątkowych bohaterów ponownie łączy siły, by zemścić się na Familii, podstępnym kartelu rządzącym kasynami, przestępczym podziemiem i skorumpowanymi glinami w mieście. Dzięki rozbudowanemu systemowi modyfikacji będzie można stworzyć swoją wymarzoną brykę lub spędzić wiele godzin, przeistaczając porzucony wrak w supersamochód. Co więcej, gracze będą mieć okazję na dobre sprawdzić swoje auta, obstawiając własne umiejętności, a następnie pomnożyć wygrane lub stracić wszystko.Podczas odbywającej się przed tegorocznym E3 imprezy EA Play zostanie zaprezentowany gameplay oraz ujawnione zostanie więcej szczegółów na temat gry.