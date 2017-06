Zobacz najważniejsze zapowiedzi z EA Play 2017

3 2 1

3 2 1

Zwiastun z fragmentami rozgrywki

3 2 1

Zwiastun trybu "Droga do sławy"

3 2 1

3 2 1

"A Way Out" - wideo zapowiadające - wideo zapowiadające

3 2 1

"A Way Out" - wideo z rozgrywką - wideo z rozgrywką

3 2 1

3 2 1

- ponad 20 milionów grających (co nie znaczy, że sprzedano 20 milionów kopii), ciągłe wsparcie dla gry w tym roku, ogromny dodatek "W imię Cara" zadebiutuje we wrześniu. Poniżej możecie zobaczyć jego zwiastun.- zaprezentowano zwiastun gry z fragmentami rozgrywki oraz zajawkę trybu kariery.- zgodnie z obietnicą zobaczyliśmy pierwszy gameplay. Dużo przerywników filmowych, slow motion i absolutny brak realizmu. W grze wcielimy się w trzech różnych bohaterów.- kolejną grą indie wydaną i sfinansowaną przez EA będzie, nastawiona na kooperację gra akcji od twórców. Choć gra będzie pozwalała na grę z kolegą po sieci, to twórcy tworzą ją z myślą o grze na podzielonym ekranie.- zupełnie nowa gra od BioWare. Na konferencji EA pokazano krótką zajawkę, więcej ma zostać zaprezentowane na jutrzejszej konferencji Microsoftu.- po średnio przejętym "NBA Live 16" (średnia 59 na Metacritic) serio zrobiła sobie rok przerwy i powraca jesienią tego roku, aby stawić czoła fenomenalnej serii "NBA 2K.." od 2K Games.- przez cały tydzień gracze PC i Xbox One będą mogli za darmo korzystać z EA Access. Posiadacze PlayStation 4, z racji braku usługi EA Access, też mają być jakoś przez EA dopieszczeni.- tryb fabularny pokaże wydarzenia dziejące się pomiędzy. W trybie multi dodane zostaną klasy postaci oraz zupełnie przebudowano system strzelania. Potwierdzono raz jeszcze, że wszystkie DLC, jakie ukażą się po premierze gry (postacie, mapy i bronie) będą dostępne za darmo dla wszystkich graczy. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun z elementami rozgrywki wieloosobowej.