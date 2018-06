EMPATIA - w poszukiwaniu bliskości między poranionymi ludźmi

Startuje program edukacyjny- projekt przygotowany w oparciu o filmPrzedsięwzięcie koncentruje się na tym, jak rozmawiać o trudnej polsko-żydowskiej przeszłości bez złości, agresji, a ze współczuciem dla drugiego człowieka.Program obejmuje specjalne pokazy filmuw ramach cyklów dla młodzieży oraz udostępnienie nauczycielom materiałów pozwalających na samodzielne prowadzenie warsztatów dla uczniów.odbędzie się specjalny pokaz dokumentu przygotowany dla dyrektorów szkół, nauczycieli, animatorów kultury, pedagogów szkolnych oraz młodzieży. Film zostanie zaprezentowany w ramach cyklu pokazów edukacyjnych: Kino/ Na / Przeciw / Wykluczeniu, w kategorii: EMPATIA. Wydarzeniu patronuje Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej i Szkoleń oraz Akademia Dobrej Edukacji. Projekcja połączona będzie ze spotkaniem ze współreżyserem filmu - Michałem Jaskulskim Po projekcji będzie można zakupić książkę "Płaczę z tymi, którzy nie płaczą", podpisaną przez jej autora i bohatera filmu, Bogdana Białka oraz Michała Jaskulskiego . Książka będąca zbiorem rozmów z Białkiem stanowi nieocenione narzędzie edukacyjne.Dokumentbędzie również dostępny w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Interdyscyplinarnego Program Edukacji Medialnej i Społecznej KinoSzkoła w 60 kinach w Polsce.Autorzy filmu włączyli się także w projekt edukacyjny "Kino na Temat". To cykl spotkań filmowych, które poruszają problemy istotne dla młodzieży w okresie dorastania oraz rozpoczynających dorosłe życie. Każde spotkanie tematyczne składa się z projekcji filmu oraz debaty z udziałem zaproszonych gości: dziennikarzy i ekspertów w danej dziedzinie.Projekt skierowany jest do młodzieży od 16 roku życie.Projekcjęmożna zamówić dla swojej klasy w jednym z kin Helios w całej Polsce.Kontakty do koordynatorów projektów Kino Na Temat w Kinach Helios oraz w Kinach objętych programem KinoSzkoła dostępne są na stronie www.przyplanty.pl