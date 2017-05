Eisenberg, Skarsgard i ekstremalna gra na giełdzie

Getty Images © Pascal Le Segretain

) i Alexander Skarsgard ) zagrają główne role w dramacie. Obraz wyreżyseruje Kim Nguyen ).Jest to historia dwóch kuzynów z Nowego Jorku, którzy chcą położyć kabel optyczny łączący New Jersey z Kansas. W tym celu potrzebują olbrzymich środków. Żeby je zdobyć, uczestniczą w handel wysokich częstotliwości, gdzie traci się lub zyskuje fortuny w nanosekundy. Anton to mózg operacji, Vincent to spryciarz o gładkiej mowie. Ich wzajemne relacje nie są harmonijne, bo naciskają na siebie, by dali z siebie więcej. Jakby tego było mało, jest jeszcze ich dawny szef, psychopatyczny makler, który za wszelką cenę chce doprowadzić ich do ruiny.Zdjęcia rozpoczną się w październiku. Kręcone będą w Montrealu.