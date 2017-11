Ekranizacja "Metal Gear Solid" opóźni się

3 2 1



Mamy złą wiadomość dla tych z Was, którzy czekają na kinowe widowisko. Wszystko wskazuje bowiem na to, że projekt zaliczy poważne opóźnienie. Sony właśnie zdecydowało się wyrzucić dotychczasowy scenariusz do kosza i zatrudnić Dereka Connolly'ego ), by przygotował nowy tekst.Od trzech lat na stołku reżyserskim projektu zasiada Jordan Vogt-Roberts ). W marcu 2015 roku wydawało się, że widowisko jest na dobre drodze do szybkiej realizacji. Scenarzystą został wtedy Jay Basu ). Od tamtej pory jednak wokół projektu było cicho.będzie ekranizacją gry pod tym samym tytułem. Głównym protagonistą gry z 1998 roku jest Solid Snake, żołnierz, który infiltruje bazę nuklearną w celu neutralizacji zagrożenia terrorystycznego pochodzącego z tajnej jednostki sił specjalnych – Foxhound. Snake musi uwolnić dwóch zakładników: szefa agencji DARPA i prezesa firmy zbrojeniowej ArmsTech, zmierzyć się z terrorystami i powstrzymać ich przed rozpoczęciem ataku nuklearnego [wikipedia]Producentem widowiska jest Avi Arad ).