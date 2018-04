Ekranizacja "Pielgrzyma" w rękach reżysera "Królów nocy"

MGM wraca do pomysłu realizacji filmu. Kiedyś reżyserem był Matthew Vaughn ), teraz na to stanowisko zatrudniono Jamesa Graya . Ma to być jego kolejny projekt po tym, jak zakończy prace nadFilm będzie ekranizacją powieści Terry'ego Hayesa wydanej w Polsce jako. Tytuł odnosi się do kryptonimu człowieka, który oficjalnie nie istnieje. Dawniej dowodził tajnym wydziałem wewnętrznym amerykańskiego wywiadu. Zanim wycofał się ze służby i zniknął, zawarł swe zawodowe doświadczenie w niezrównanej książce na temat technik śledczych. Nie przewidział jednak, że posłuży ona jako podręcznik mordercy. [nota wydawcy] Hayes , który na swoim koncie ma również fabuły m.in. do, sam przygotował scenariusz.