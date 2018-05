Emile Hirsch namawia fanów, by walczyli o "Speed Racera 2"

3 2 1



Dziesięć lat temu do kin trafił widowiskowy. Miał być wielki przebój, wyszła spektakularna porażka. Obraz kosztujący 120 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych zgarnął niecałe 44 miliony (kolejne 50 mln pochodziło z reszty świata). Mimo to są takie osoby, którym marzy się kontynuacja.Jedną z nich jest Emile Hirsch , gwiazda oryginału. Wykorzystał on niedawną rocznicę 10. premiery widowiska, by zachęcić fanów, aby walczyli o sequel. Aktor twierdzi, że rodzeństwo Wachowskich ma napisany scenariuszi jeśli wystarczająco dużo osób ujawni, że uwielbia oryginał, to może dojść do realizacji filmu.Widowisko Wachowskich było adaptacją japońskiego serialu anime z lat 60. Opowiadało o ambicjach młodego kierowcy rajdowego, który stara się osiągnąć sławę z pomocą swojej rodziny i pełnego gadżetów, zaawansowanego technologicznie samochodu 'Mach 5'.