Etiudy WRiTV już w sieci - premiera po latach

Od 18 września na portalach Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego oraz Wydziału Radia i Telewizji , dostępnych jest 26 etiud powstałych w pierwszych latach funkcjonowania (1979-1985), drugiej najstarszej szkoły filmowej w Polsce. Obrazy powstałe pod opieką artystyczną takich mistrzów jak: Krzysztof Kieślowski, Edward Żebrowski czy Irena Kamieńska, prezentują niepublikowany dotąd dorobek filmowy z cennego zasobu archiwalnego znanych absolwentów WRiTV. Filmy opublikowane w internecie, to etiudy najwyżej ocenione przez ówczesną i obecną radę Wydziału, i niezwykłe świadectwo dojrzałości młodych twórców, będących na samym początku swojej artystycznej drogi.Etiudy prezentowane w ramach projektu, to nie tylko nazwiska znanych absolwentów wydziału. To przede wszystkim podarowanie drugiego życia archiwom, które do tej pory prezentowane były jedynie w obrębie szkoły, bądź na niszowych festiwalach filmowych, przez co dostęp szerokiej publiczności był niezwykle ograniczony. Dzięki działaniom z zakresu konserwacji, digitalizacji i cyfrowej rekonstrukcji obrazu i dźwięku, możemy zaprezentować ten niezwykły zasób najszerzej jak tylko się da.Współpraca Fundacji Pro Cinema z WRiTV oraz FINA, umożliwia zaprezentowanie szerzej nieznanego dorobku takich twórców jak Maciej Dejczer, Paweł Woldan czy Roland Rowiński . Dodatkowo pierwszy raz mamy możliwość zobaczyć znanych aktorów jak Jerzy Stuhr Janusz Weiss czy Jerzy Bińczycki, w nieznanych dotąd rolach.