FOTO: "Czarna Pantera" na nowym plakacie

Do sieci trafił nowy, tym razem chiński plakat widowiska. Wy możecie się mu przyjrzeć poniżej:Akcja filmu rozpoczyna się po wydarzenia ukazanych w filmie. T'Challa ( Chadwick Boseman ) wraca do królestwa Wakandy, by zasiąść na tronie. Niestety wkrótce pojawia się dawno niewidziany wróg. Prawo T'Challi do tronu Wakandy i tytułu Czarnej Pantery zostanie wystawione na ciężką próbę, kiedy zostanie wciągnięty w konflikt, od którego zależeć będą losy nie tylko Wakandy, ale też całego świata...Premiera planowana jest na połowę lutego.