FOTO: Czy w "Deadpoolu 2" zobaczymy młodego Cable'a?

3 2 1



Po wypadku na planieekipa wróciła do pracy. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia zza kulis, na których możemy przyjrzeć się Joshowi Brolinowi w roli Cable'a.Co ciekawe, Cable wydaje się nie mieć tu swoich cybernetycznych części ciała - przede wszystkim bionicznego oka. Czy oznacza to, że oglądamy tu młodszego Cable'a z przeszłości? Może to zdjęcia do scen retrospekcji?Komiksowy Cable to postać o bardzo skomplikowanej historii. Jest on przybyszem z przyszłości, synem Madelyne Pryor (klona Jean Grey) i Cyclopsa. Z Deadpoolem łączy go bardzo skomplikowana relacja przyjaźni-wrogości. Swego czasu był też liderem X-Force (film o tej grupie jest ponoć w planach 20th Century Fox).Reżyseruje David Leitch . Premiera 1 czerwca 2018.