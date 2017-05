FOTO: Gwiazdy na zdjęciach z nowego filmu Dolana

(kliknij, aby powiększyć)



Do sieci trafiła seria oficjalnych zdjęć z pierwszego angielskojęzycznego filmu kanadyjskiego reżysera Xaviera Dolana . Oto, jak prezentuje sięWięcej zdjęć znajdziecie TUTAJ Jest to historia hollywoodzkiego gwiazdora, który prowadzi sekretną korespondencję z mieszkającym w Londynie 11-letnim dzieckiem. Kiedy listy zostają ujawnione przez brukowce, wokół gwiazdora robi się szum, pojawiają się też podejrzenia co do jego integralności moralnej.