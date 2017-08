FOTO: Hunnam i Malek w remake'u "Papillona"

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planowanego od dawna remake'u. Film, w którym główne role zagrali Charlie Hunnam Rami Malek , zadebiutuje na festiwalu w Toronto.Obraz powstał dla Red Granite. Autorem scenariusza jest Aaron Guzikowski ). Na stanowisku reżysera zasiadł zaś Duńczyk Michael Noer ).to opowieść o Henrim Charriere, drobnym złodziejaszku, który za swoje winy został zesłany do kolonii karnej we Francuskiej Gujanie. Pomimo trudnych warunków i ciężkich kar za próby ucieczki Henri jest uparty i w końcu udaje mu się wydostać z kolonii karnej. Swoje wspomnienia opublikował w 1969 roku. Książka stała się bestsellerem i szybko została zamieniona na film. W oryginale w głównych rolach zobaczyliśmy Steve'a McQueena