FOTO: Kogo zobaczymy w "Fantastycznych bestiach 2"

Choć ostatnio wokółbyło raczej cicho, to jednak wcale nie oznacza to, że nic się z projektem nie dzieje. O filmie przypomina wrzucone ostatnio do sieci zdjęcie, które znajdziecie poniżej:Zdjęcie to daje odpowiedź na pytanie, kogo zobaczymy w filmie. Widnieje bowiem na nim kłódka z inicjałami Nicolasa Flamela. W świecie Harry'ego Pottera jest to postać niezwykle ważna. To właśnie Flamel stworzył Kamień Filozoficzny, dzięki czemu mógł żyć długo ponad jego naturalny cykl.Akcjarozpocznie się w 1927 roku, kilka miesięcy po schwytaniu Gellerta Grindelwalda. Ten jednak wypełnił swoją obietnicę i uciekła z miejsca, w którym był więziony. Gromadzi wokół siebie magów tworząc siłę, której nikt nie będzie się w stanie oprzeć. Jego plany może powstrzymać tylko jego dawny przyjaciel Albus Dumbledore. A pomoże mu w tym jego były uczeń, Newt Scamander.Premiera filmu już za 13 miesięcy.